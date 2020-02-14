Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Миннесоту» в НХЛ
- Reuters
Основное время встречи, прошедшей в Сент-Поле, завершилось со счётом 3:3.
В составе хозяев отличились Райан Донато, Юнас Бродин и Джордан Гринвей. У «Нью-Йорка» голами отметились россияне Артемий Панарин и Павел Бучневич, а также Мика Зибанеджад.
Кроме того, Панарин сделал результативную передачу. Таким образом, он набрал два очка за игру.
В серии буллитов победу гостям принесли точные броски Зибанеджада и Панарина.
Для «Рейнджерс» эта победа стала третьей подряд.
В следующем матче «Миннесота» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Рейнджерс» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».
Ранее «Калгари Флэймз» проиграл «Лос-Анджелес Кингз» в дебютном матче Александра Елесина в НХЛ.