Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Миннесоту» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» в серии буллитов обыграл «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Сент-Поле, завершилось со счётом 3:3.

В составе хозяев отличились Райан Донато, Юнас Бродин и Джордан Гринвей. У «Нью-Йорка» голами отметились россияне Артемий Панарин и Павел Бучневич, а также Мика Зибанеджад.

Кроме того, Панарин сделал результативную передачу. Таким образом, он набрал два очка за игру.

В серии буллитов победу гостям принесли точные броски Зибанеджада и Панарина.

Для «Рейнджерс» эта победа стала третьей подряд.

В следующем матче «Миннесота» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Рейнджерс» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее «Калгари Флэймз» проиграл «Лос-Анджелес Кингз» в дебютном матче Александра Елесина в НХЛ.