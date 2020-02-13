«Калгари» проиграл «Лос-Анджелесу» в дебютном матче Елесина в НХЛ
- @NHLFlames
Встреча, прошедшая в «Лос-Анджелесе», завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев льда.
Победу «Кингз» принесли шайбы Тайлера Тоффоли, Остина Вагнера, Кёртиса Макдермида, Джеффа Картера и Шона Уокера.
«Калгари» ответил голами Микаэля Баклунда и Элиаса Линдхольма, оформившего дубль. Российский защитник Александр Елесин дебютировал в лиге, отыграв 10 минут 59 секунд и не отличившись результативными действиями. В его активе два броска по воротам и два силовых приёма.
Ранее сообщалось, что «Тампа» вызвала Волкова из АХЛ из-за травмы Кучерова.