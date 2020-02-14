«Тампа» обыграла «Эдмонтон» в НХЛ благодаря 29 сейвам Василевского
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Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
В составе «Лайтнинг» дубль оформил Патрик Марун, а также отличился Янни Гурд. У гостей единственную шайбу забросил Калеб Джонс.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 30.
Для «молний» эта победа стала девятой подряд.
Ранее сообщалось, что два очка и буллит Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» одолеть «Миннесоту Уайлд» в НХЛ.