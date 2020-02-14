«Тампа» обыграла «Эдмонтон» в НХЛ благодаря 29 сейвам Василевского

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа» обыграла «Эдмонтон» в НХЛ благодаря 29 сейвам Василевского
  • Reuters
  • © Kim Klement-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Лайтнинг» дубль оформил Патрик Марун, а также отличился Янни Гурд. У гостей единственную шайбу забросил Калеб Джонс. 

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 30.

Для «молний» эта победа стала девятой подряд.

Ранее сообщалось, что два очка и буллит Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» одолеть «Миннесоту Уайлд» в НХЛ.

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