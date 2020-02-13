Васильев объяснил проблемы Елисеева на огневых рубежах в эстафете

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал стрельбу Матвея Елисеева в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антерсельве.
Васильев объяснил проблемы Елисеева на огневых рубежах в эстафете
  • РИА Новости

«У Елисеева сломался крючок, который цепляется за ремень. Конечно, его это вышибло морально. Но оружейник сборной — молодец, он быстро это поправил. Но я думаю, что это отразилось на стрельбе Матвея. Он растерялся, допустив три досадных промаха», — заявил Васильев в эфире «Матч ТВ».

Россиянин на своём этапе допустил три промаха на «лёжке» и один на «стойке».

Ранее Драчёв выразил разочарование результатом смешанной эстафеты на ЧМ по биатлону.

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