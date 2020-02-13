Драчёв разочарован результатом смешанной эстафеты на ЧМ по биатлону

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал итоги смешанной эстафетной гонки на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Драчёв разочарован результатом смешанной эстафеты на ЧМ по биатлону
  • РИА Новости

«Результат немного разочаровал. Хотелось бы другого чуть-чуть результата. А это — результат Чехии. Нужно было работать над стрельбой. Это самое большое разочарование. Девочкам в такую погоду нужно стрелять лучше. Это большой брак. Логинов находится в очень хорошей форме. Елисеев несколько разочаровал. Специальных собраний мы не будем проводить, настраиваемся на следующие гонки. Чемпионат длинный, ещё много соревнований впереди», — цитирует Драчёва «Матч ТВ».

Сборная России финишировала на шестом месте в смешанной эстафете. Это была дебютная гонка на чемпионате мира в Антерсельве.

Ранее Юрлова-Перхт заявила, что во время эстафеты думала о том, как принести пользу команде.

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