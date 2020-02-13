Тарасов: постараюсь в следующий раз быть аккуратнее в своих шутках

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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов извинился за свою шутку о коронавирусе в социальных сетях.
Тарасов: постараюсь в следующий раз быть аккуратнее в своих шутках
  • РИА Новости

«Я хотел бы извиниться перед всеми, кого могла задеть или обидеть моя шутка. Признаю, что она была не совсем удачной с учётом обстановки во всём мире и ситуации вокруг данного вируса. Я ни в коем случае не считаю, что эта болезнь может быть хоть как-то связана с национальностью или расой — такой стереотип абсолютно неправильный. Я от всей души желаю скорейшего выздоровления всем и надеюсь, что скоро коронавирус сойдёт на нет. Постараюсь в следующий раз быть аккуратнее в своих шутках», — цитирует Тарасова «Чемпионат».

Футболист, в настоящее время пребывающий в расположении казанского «Рубина», выложил в социальные сети фото с парикмахером азиатской внешности и подписью: «Коронавирус».

Ранее сообщалось, что РФС примет обращение относительно шутки Тарасова про коронавирус.

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