Ушёл из жизни известный советский футбольный арбитр Бутенко

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На 79-м году жизни скончался известный советский футбольный судья Валерий Бутенко, обслуживавший матчи чемпионатов мира и Европы.
Ушёл из жизни известный советский футбольный арбитр Бутенко
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Об этом сообщает официальный сайт РФС. Бутенко ушёл из жизни сегодня, 13 февраля.

«Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Павловича Бутенко», — гласит сообщение РФС.

Валерий Бутенко был награжден памятной золотой медалью за работу на более, чем 100 матчах. Он 13 раз входил в топ-10 лучших арбитров сезона. С 1981 года — судья международной категории ФИФА. Провел более 50-ти международных матчей сборных и клубов. Обслуживал чемпионаты мира 1986, 1990, а также чемпионаты Европы 1984, 1988.

Ранее сообщалось, что скончался чемпион СССР Валерий Рейнгольд.

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