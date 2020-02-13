СМИ назвали зарплату Кокорина в «Сочи»

Появилась информация о размере заработной платы нападающего Александра Кокорина в «Сочи», за который он, как полагается, будет выступать на правах аренды из «Зенита».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в месяц 28-летний форвард будет получат порядка 2 млн рублей.

Кокорин был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года он был освобождён по УДО, позже подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведён в состав «Зенита-2», с которым прошёл первый тренировочный сбор в Турции.

13 февраля в «Сочи» владелец Сочи заявил, что Кокорин дал согласие на переход.

Ранее сообщалось, что в «Зените» ждут официального подтверждения по переходу Кокорина в «Сочи».