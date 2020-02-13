Медведев: «Зенит» ждёт официального подтверждения по переходу Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что нападающий Александр Кокорин дал согласие на переход в «Сочи» на правах аренды.

«Вопросы аренды Кокорина между клубами давно были решены, нам обсуждать нечего. Что касается согласования контракта между Кокориным и «Сочи», это предмет их переговоров. Насколько я знаю, переговоры прошли успешно, «Зенит» об этом узнал из прессы. Осталось дождаться официального подтверждения», — приводит слова Медведева ТАСС.

Кокорин был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года он был освобождён по УДО, позже подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведён в состав «Зенита-2», с которым прошёл первый тренировочный сбор в Турции.

Ранее Борис Ротенберг заявил, что Кокорин согласился провести остаток сезона РПЛ в «Сочи».