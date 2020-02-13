РФС одобрил реформу Кубка России на сезон-2020/21

Российский футбольный союз (РФС) одобрил реформу Кубка России по футболу на сезон-2020/21.

По словам члена исполкома Российского футбольного союза Лома-Али Ибрагимова, такое решение было принято на прошедшем 13 февраля заседании организации.

Реформа турнира подразумевает, в частности, что клубы — участники еврокубков будут начинать выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала, а не с 1/16 финала, как это происходит сейчас.

Ранее сообщалось, что Екатеринбург был выбран местом проведения финала Кубка России в сезоне-2019/20.