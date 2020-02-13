РФС одобрил реформу Кубка России на сезон-2020/21

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) одобрил реформу Кубка России по футболу на сезон-2020/21.
РФС одобрил реформу Кубка России на сезон-2020/21
  • РИА Новости

По словам члена исполкома Российского футбольного союза Лома-Али Ибрагимова, такое решение было принято на прошедшем 13 февраля заседании организации.

Реформа турнира подразумевает, в частности, что клубы — участники еврокубков будут начинать выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала, а не с 1/16 финала, как это происходит сейчас.

Ранее сообщалось, что Екатеринбург был выбран местом проведения финала Кубка России в сезоне-2019/20.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить