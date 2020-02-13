Васильев рассказал, в каких дисциплинах на ЧМ российские биатлонисты могут побороться за медали
- РИА Новости
«Ожидания от чемпионата мира всегда самые оптимистичные. Обычно сборная хорошо выступает в Антхольце. Но эти ожидания должны быть чем-то подкреплены. Команда сейчас находится не в лучшем состоянии, и рассчитывать на многое не приходится. Реальные шансы на медали у нас есть в эстафетных гонках. И мужчины, и девушки уже показали, что в эстафете могут бороться», — приводит слова Васильева «Чемпионат».
Он отметил, что в индивидуальных гонках шанс на медали есть только в случае, если биатлонистам удастся отстреляться на ноль.
«Конечно, можем и остаться без призового подиума. Подготовка наших спортсменов оставляет желать лучшего», — добавил эксперт.
Мировое первенство 2020 года пройдёт с 13 по 23 февраля.
Ранее сообщалось, что Логинов второй год подряд отказывается общаться с прессой на ЧМ.