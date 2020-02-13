Медведев объяснил свой проигрыш Поспишилу на турнире ATP в Роттердаме

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Россиянин Даниил Медведев прокомментировал своё поражение от канадца Вашека Поспишила в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в нидерландском Роттердаме.
Медведев объяснил свой проигрыш Поспишилу на турнире ATP в Роттердаме
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Я просто сыграл недостаточно хорошо. Чтобы победить его, мне нужно было играть лучше. У меня были шансы», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Он отметил, что не испытывал дополнительного давления из-за того, что был посеян на турнире под первым номером.

«Он был уверен в себе, это чувствовалось. У меня же случались взлёты и падения во время тренировок. Я понимал, что меня ждёт непростое испытание. Будем усердно тренироваться перед следующим турниром в Марселе», — добавил россиянин.

Ранее сообщалось, что Медведев уступил 104-й ракетке мира Поспишилу на турнире АТР в Роттердаме.

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