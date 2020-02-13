Туменов поможет младшему брату в бою с Рейесом на ACA 104

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов поможет своему младшему брату Биберту Туменову при подготовке к его дебютному поединку в лиге ACA на турнире в Краснодаре.
Туменов поможет младшему брату в бою с Рейесом на ACA 104
  • © alberttumenov_
  • Instagram

«Альберт всегда меня поддерживает, помогает в подготовке. В данный момент он находится в Таиланде. 17—18-го числа он прилетит в Краснодар, и там мы вместе с дядей Хусейном будем готовить план на бой», — приводит слова Биберта Туменова пресс-служба ACA.

22-летний боец в рамках турнира ACA 104 в Краснодаре, который состоится 21 февраля, проведёт поединок с американцем Кайлом Рейесом. 

Ранее сообщалось, что Балаев проведёт бой с бразильцем Лимбергером на турнире ACA 106.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить