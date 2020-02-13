Туменов поможет младшему брату в бою с Рейесом на ACA 104

Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов поможет своему младшему брату Биберту Туменову при подготовке к его дебютному поединку в лиге ACA на турнире в Краснодаре.

«Альберт всегда меня поддерживает, помогает в подготовке. В данный момент он находится в Таиланде. 17—18-го числа он прилетит в Краснодар, и там мы вместе с дядей Хусейном будем готовить план на бой», — приводит слова Биберта Туменова пресс-служба ACA.

22-летний боец в рамках турнира ACA 104 в Краснодаре, который состоится 21 февраля, проведёт поединок с американцем Кайлом Рейесом.

Ранее сообщалось, что Балаев проведёт бой с бразильцем Лимбергером на турнире ACA 106.