Туменов поможет младшему брату в бою с Рейесом на ACA 104
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«Альберт всегда меня поддерживает, помогает в подготовке. В данный момент он находится в Таиланде. 17—18-го числа он прилетит в Краснодар, и там мы вместе с дядей Хусейном будем готовить план на бой», — приводит слова Биберта Туменова пресс-служба ACA.
22-летний боец в рамках турнира ACA 104 в Краснодаре, который состоится 21 февраля, проведёт поединок с американцем Кайлом Рейесом.
Ранее сообщалось, что Балаев проведёт бой с бразильцем Лимбергером на турнире ACA 106.