Мостовой — о возможной натурализации Мурило: подобные заявления начинают не нравиться

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой скептически относится к возможности натурализации игрока московского «Локомотива» Мурило Серкейры.
Мостовой — о возможной натурализации Мурило: подобные заявления начинают не нравиться
  • ©fclm.ru

«Возможная натурализация Мурило — это, конечно, кошмар. К его словам нужно относиться с улыбкой и иронией. Надо немного посмеяться, но такие заявления уже начинают не нравиться. В настолько огромной стране, как Россия, должны играть свои футболисты. Мы не можем этого сделать? Смешно. Не понимаю, кто вбивает легионерам в голову эту мысль? Уже натурализовали Ари, а сейчас о нём никто не вспоминает. Может, дадим объявление в газету? «Сделаем паспорта всем, кто хочет выступать за сборную России. Присылайте ваши заявки», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Ранее Мурило прокомментировал возможное выступление за сборную России.

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