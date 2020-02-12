Мостовой — о возможной натурализации Мурило: подобные заявления начинают не нравиться

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой скептически относится к возможности натурализации игрока московского «Локомотива» Мурило Серкейры.

«Возможная натурализация Мурило — это, конечно, кошмар. К его словам нужно относиться с улыбкой и иронией. Надо немного посмеяться, но такие заявления уже начинают не нравиться. В настолько огромной стране, как Россия, должны играть свои футболисты. Мы не можем этого сделать? Смешно. Не понимаю, кто вбивает легионерам в голову эту мысль? Уже натурализовали Ари, а сейчас о нём никто не вспоминает. Может, дадим объявление в газету? «Сделаем паспорта всем, кто хочет выступать за сборную России. Присылайте ваши заявки», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Ранее Мурило прокомментировал возможное выступление за сборную России.