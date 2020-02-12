Брызгалов признался, что восхищён игрой вратаря «Рейнджерс» Шестёркина

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Бывший голкипер сборной России по хоккею Илья Брызгалов поделился мнением о выступлениях вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.
Брызгалов признался, что восхищён игрой вратаря «Рейнджерс» Шестёркина
  • Reuters

«Я смотрел на Шестёркина и наслаждался. Его мастерством, уверенностью и хладнокровием. Феноменальный парень. Он очень хорошо катается, здорово занимает позицию в воротах. Чтение игры у него на высоком уровне, клюшкой классно действует. Он всегда готов к броску — это просто полный набор. У нас вратари вообще какие-то монстры», — заявил Брызгалов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Также россиянин добавил, что не видит ничего удивительного в том, что Шестёркину удалось завоевать место в стартовом составе, так как легендарному шведу Хенрику Лундквисту, основному вратарю команды, уже 38 лет.

Ранее Шестёркин установил рекорд «Рейнджерс» по сейвам в семи первых матчах в НХЛ.

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