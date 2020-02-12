Столбова — о завершении карьеры: закрываю прошлую страницу с лёгким сердцем

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова обратилась к общественности после того, как рассказала о завершении спортивной карьеры.
Столбова — о завершении карьеры: закрываю прошлую страницу с лёгким сердцем
  • РИА Новости

«Вопреки слухам, моё решение оставить спорт не связано с конкуренцией в сборной. И тем более мой уход не связан со скандалами вокруг национального спорта. Оглядываясь на свою жизнь в фигурном катании, я говорю всем огромное спасибо. Сегодня я на пороге новой жизни. Закрываю прошлую страницу с лёгким сердцем и чувством гордости — я сделала всё, что могла», — написала спортсменка в Instagram.

Ксения Столбова является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию в командных соревнованиях. Спортсменка завоевала золотую медаль на Играх в Сочи.

Ранее глава ФФККР заявил, что сожалеет о завершении карьеры Столбовой.

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