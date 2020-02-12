СМИ: Бывший тренер «Реала» Солари может возглавить сборную Армении

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Экс-футболист и наставник мадридского «Реала» Сантьяго Солари претендует на должность главного тренера сборной Армении по футболу.
СМИ: Бывший тренер «Реала» Солари может возглавить сборную Армении
  • Reuters

Об этом сообщает Armsport. По информации издания, 43-летний аргентинец является приоритетным кандидатом на данную должность. Солари возглавлял мадридский «Реал» с октября 2018 года по март 2019 года, выиграв клубный чемпионат мира.

Пост главного тренера сборной Армении освободился после увольнения Абраама Хашманяна. Местный специалист возглавлял национальную команду неполные четыре месяца.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется футболистом «Манчестер Сити» Стерлингом.

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