Cоболев признался, что мог продолжить карьеру в АПЛ

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Форвард московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, что во время зимнего трансферного окна к нему проявляли интерес клубы Английской премьер-лиги (АПЛ).
Cоболев признался, что мог продолжить карьеру в АПЛ
  • ©spartak.com

«Был вариант с Англией. Я ждал новостей, но ничего не решилось. По-моему, это был «Кристал Пэлас» и ещё одна команда — не знаю даже, какая. Она была сначала, а «Кристал Пэлас» появился позднее, когда я был на сборах с «Крыльями Советов». В итоге трансферу помешало то, что у меня нет игр за сборную. Не вышло доказать, что я мог бы регулярно играть за национальную команду в ближайшее время», — заявил Соболев Sport24.

22-летний форвард перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» на правах аренды с правом выкупа.

Ранее Ловчев высказался о перспективах Соболева в «Спартаке».

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