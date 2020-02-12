Футболист Ильин: в «Ахмате» на шутки ни у кого не остаётся времени и сил

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Нападающий грозненского «Ахмата» Владимир Ильин ответил на вопрос, кто является главным шутником в команде.
Футболист Ильин: в «Ахмате» на шутки ни у кого не остаётся времени и сил
  • РИА Новости

«По-моему, на шутки ни у кого не остаётся ни времени, ни сил. Тренировки идут в двухразовом режиме», — цитирует Ильина «Советский спорт».

Он также признался, что на сборах практически нет свободного времени для развлечений, но когда выпадает возможность, то он предпочитает читать.

Ильин в начале января перешёл в «Ахмат» из екатеринбургского «Урала», за который выступал с 2017 года. В нынешнем сезоне в его активе четыре гола и одна голевая передача в 18 матчах Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что турецкий «Анкарагюджю» взял в аренду футболиста «Ахмата» Конрада Михалака.

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