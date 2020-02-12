Футболист Ильин: в «Ахмате» на шутки ни у кого не остаётся времени и сил
- РИА Новости
«По-моему, на шутки ни у кого не остаётся ни времени, ни сил. Тренировки идут в двухразовом режиме», — цитирует Ильина «Советский спорт».
Он также признался, что на сборах практически нет свободного времени для развлечений, но когда выпадает возможность, то он предпочитает читать.
Ильин в начале января перешёл в «Ахмат» из екатеринбургского «Урала», за который выступал с 2017 года. В нынешнем сезоне в его активе четыре гола и одна голевая передача в 18 матчах Российской премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что турецкий «Анкарагюджю» взял в аренду футболиста «Ахмата» Конрада Михалака.