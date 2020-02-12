Фигуристка Медведева намерена сделать важное объявление

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что намерена сделать важное объявление.
Фигуристка Медведева намерена сделать важное объявление
  • РИА Новости

«Дорогие друзья, сегодня в 15:00 сделаю важное для себя объявление. Я к этому готовилась и хочу кое-что рассказать», — написала Медведева в сториз в своём Instagram. 

Медведева также является двукратной чемпионкой России и Европы. Кроме того, она выигрывала серебро Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. 

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил мнение, что Алина Загитова и Евгения Медведева в будущем смогут исполнять четверные прыжки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить