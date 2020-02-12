Фигуристка Медведева намерена сделать важное объявление

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что намерена сделать важное объявление.

«Дорогие друзья, сегодня в 15:00 сделаю важное для себя объявление. Я к этому готовилась и хочу кое-что рассказать», — написала Медведева в сториз в своём Instagram.

Медведева также является двукратной чемпионкой России и Европы. Кроме того, она выигрывала серебро Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил мнение, что Алина Загитова и Евгения Медведева в будущем смогут исполнять четверные прыжки.