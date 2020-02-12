Медведева объявила о запуске онлайн-магазина

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Российская фигуристка Евгения Медведева запустила онлайн-магазин, в котором поклонники могут приобрести разнообразную атрибутику с её авторскими рисунками.
Медведева объявила о запуске онлайн-магазина
  • РИА Новости

«В декабре мы с моей командой приступили к запуску онлайн-магазина Evgenia Medvedeva. Первую партию готовила команда профессионалов и дизайнеров. Я, безусловно, не имею много времени, чтобы заниматься самостоятельно развитием магазина. Для меня главной задачей было поделиться с миром тем, что моё главное хобби — это рисование. Я долго стеснялась показать миру свои картинки, однако почему бы этого не сделать в своём собственном магазине? Не судите строго. Мне очень хочется учиться и развиваться в этом направлении, пока что я самоучка. Пишите свои замечания или пожелания», — написала спортсменка в Instagram.

Ранее сообщалось, что фигуристка Медведева намерена сделать важное объявление.

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