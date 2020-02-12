Появилось видео эффектного сейва Василевского в матче с «Питтсбургом»
- Reuters
Во время матча два игрока «Пингвинз» разыграли комбинацию, которая завершилась точным броском по воротам в одно касание, но Василевский успел переместиться и спас свою команду.
Всего за матч россиянин отразил 35 бросков из 36.
Ранее сообщалось, что пас Никиты Кучерова и гол Михаила Сергачёва помогли «Тампе» победить «Питтсбург» в НХЛ.
Just your average stuff. 🦁 pic.twitter.com/fTbEZGgRrR— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) February 12, 2020