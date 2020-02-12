Появилось видео эффектного сейва Василевского в матче с «Питтсбургом»

Опубликовано видео эффектного сейва голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ).

Во время матча два игрока «Пингвинз» разыграли комбинацию, которая завершилась точным броском по воротам в одно касание, но Василевский успел переместиться и спас свою команду.

Всего за матч россиянин отразил 35 бросков из 36.

Ранее сообщалось, что пас Никиты Кучерова и гол Михаила Сергачёва помогли «Тампе» победить «Питтсбург» в НХЛ.