Футбольную сборную России могут переименовать в «Наши парни» для ЧМ-2022

Сборная России по футболу может выступить на чемпионате мира 2022 года под названием «Наши парни».

Как сообщает Sport24, Российский футбольный союз (РФС) рассматривает несколько рабочих вариантов названия команды для ЧМ-2022. «Наши парни» — один из них.

5 февраля арабский телеканал сообщил, что Россия получила уведомление от WADA о недопуске на ЧМ-2022 по футболу.

До этого 9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Колосков назвал провокацией информацию о недопуске России на ЧМ-2022.