Футбольную сборную России могут переименовать в «Наши парни» для ЧМ-2022

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Сборная России по футболу может выступить на чемпионате мира 2022 года под названием «Наши парни».
Футбольную сборную России могут переименовать в «Наши парни» для ЧМ-2022
  • АГН «Москва»

Как сообщает Sport24, Российский футбольный союз (РФС) рассматривает несколько рабочих вариантов названия команды для ЧМ-2022. «Наши парни» — один из них.

5 февраля арабский телеканал сообщил, что Россия получила уведомление от WADA о недопуске на ЧМ-2022 по футболу.

До этого 9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Колосков назвал провокацией информацию о недопуске России на ЧМ-2022.

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