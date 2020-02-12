Конькобежцы Кулижников и Фаткулина вошли в состав сборной России на ЧМ в США

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Определился состав сборной России по конькобежному спорту в командном спринте для выступления на чемпионате мира на отдельных дистанциях.
Конькобежцы Кулижников и Фаткулина вошли в состав сборной России на ЧМ в США
  • globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости, Россию представят в США Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова.

Ранее сообщалось, что ФФККР объявила состав сборной России на юношеский ЧМ.

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