ФФККР объявила состав сборной России на юношеский ЧМ

Тренерский совет и исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сформировал состав национальной команды на чемпионат мира среди юниоров, который пройдёт в Таллине.

Об этом сообщает официальный сайт организации. У юношей право выступить на чемпионате мира получили Даниил Самсонов, Пётр Гуменник и Андрей Мозалев. У девушек — Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых.

Также были названы дуэты, которые выступят в соревнованиях спортивных пар и в танцах на льду.

Спортивные пары: Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.

Танцы на льду: Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, Арина Ушакова и Максим Некрасов, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Юниорский чемпионат мира 2020 года пройдёт с 4 по 8 марта.