Баскетболист Мозгов улетел на обследование в Германию и скоро может приступить к тренировкам

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Центровой подмосковных «Химок» Тимофей Мозгов отправился на обследование в одну из клиник Мюнхена.
Баскетболист Мозгов улетел на обследование в Германию и скоро может приступить к тренировкам
  • РИА Новости

«11 февраля Тимофей отправился на очередное обследование в Мюнхен. Надеемся, врачи дадут зелёный свет на то, чтобы он приступил к тренировкам в общей группе», — цитируют «Известия» агента игрока Станислава Рыжова.

Мозгов подписал контракт с «Химками» в минувшее межсезонье, но так и не смог провести за команду ещё ни одного матча из-за травмы колена. Россиянин является чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации 2016 года.

Ранее Кириленко прокомментировал исключение Мозгова из списка кандидатов в сборную России на 2020 год.

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