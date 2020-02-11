Баскетболист Мозгов улетел на обследование в Германию и скоро может приступить к тренировкам
- РИА Новости
«11 февраля Тимофей отправился на очередное обследование в Мюнхен. Надеемся, врачи дадут зелёный свет на то, чтобы он приступил к тренировкам в общей группе», — цитируют «Известия» агента игрока Станислава Рыжова.
Мозгов подписал контракт с «Химками» в минувшее межсезонье, но так и не смог провести за команду ещё ни одного матча из-за травмы колена. Россиянин является чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации 2016 года.
Ранее Кириленко прокомментировал исключение Мозгова из списка кандидатов в сборную России на 2020 год.