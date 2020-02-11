Участник турнира по грэпплингу сломал шею в первом раунде боя
- РИА Новости
«Алиев парализован, но разрыва спинного мозга у него нет. Диагноз — «закрытая позвоночно-спинномозговая травма». Осложнённый двусторонний сцепившийся вывих C5 позвоночника, а также линейный перелом дужки C2 позвоночника. Сильный ушиб спинного мозга, однако разрыва нет. Есть положительная динамика. Он в сознании, общается. Правда, говорить не может, он под аппаратом, но он общается и всё осознаёт», — цитирует телеканал «360» тренера спортсмена Каира Закиева.
25-летний спортсмен получил травму на коммерческом турнире в Санкт-Петербурге. В настоящее время Алиев прооперирован и проходит реабилитацию.
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