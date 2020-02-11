Игнатьев: лучше Сёмина вряд ли кто-то будет

Бывший тренер московского «Локомотива» Борис Игнатьев считает, что в случае, если железнодорожники не предложат 72-летнему наставнику команды Юрию Сёмину новый контракт, клуб должен предложить ему другую должность.

«В случае, если «Локомотив» не даст Сёмину новый контракт тренера, то они просто обязаны предложить ему должность в структуре клуба. Это в интересах железнодорожников, в интересах болельщиков, которые свыклись с Юрием Павловичем и понимают, как много он сделал для команды. Нужно обязательно подумать об этом, ведь лучше Сёмина вряд ли кто-то будет», — заявил Игнатьев RT.

Ранее Игнатьев выразил мнение, что «Локомотив» допустит ошибку, если не продлит контракт с Сёминым.