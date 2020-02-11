Игнатьев: лучше Сёмина вряд ли кто-то будет

Короткая ссылка
Бывший тренер московского «Локомотива» Борис Игнатьев считает, что в случае, если железнодорожники не предложат 72-летнему наставнику команды Юрию Сёмину новый контракт, клуб должен предложить ему другую должность.
Игнатьев: лучше Сёмина вряд ли кто-то будет
  • РИА Новости

«В случае, если «Локомотив» не даст Сёмину новый контракт тренера, то они просто обязаны предложить ему должность в структуре клуба. Это в интересах железнодорожников, в интересах болельщиков, которые свыклись с Юрием Павловичем и понимают, как много он сделал для команды. Нужно обязательно подумать об этом, ведь лучше Сёмина вряд ли кто-то будет», — заявил Игнатьев RT.

Ранее Игнатьев выразил мнение, что «Локомотив» допустит ошибку, если не продлит контракт с Сёминым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить