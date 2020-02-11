Игнатьев считает, что «Локомотив» допустит ошибку, если не продлит контракт с Сёминым

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своим отношением к возможному уходу из «Локомотива» главного тренера команды Юрия Сёмина.
Игнатьев считает, что «Локомотив» допустит ошибку, если не продлит контракт с Сёминым
  • РИА Новости

«Как можно относиться к информации о том, что «Локомотив», возможно, не будет продлевать контракт с Сёминым? Как к не совсем нормальной и адекватной мысли. Этот человек, можно сказать, участвовал в создании клуба, а сейчас делает его ещё лучше, показывает из года в год едва ли не лучшие результаты в плане тренерской стабильности. А его харизма, его страстное желание добиваться успехов, конечно, влияет и на игроков, которые тоже хотят, чтобы их команда была узнаваемой, чтобы был результат. Любому тренеру после Сёмина будет тяжело приходить на место мэтра, будет сложно чем-то удивить футболистов, а значит, и заставить их быть ещё более мотивированными на успех. Даже не хочу думать о том, кто может возглавить команду вместо него. Это была бы ошибка», — заявил Игнатьев RT.

Юрий Сёмин возглавляет «Локомотив» в общей сложности более 20 лет, впервые возглавив клуб в 1986 году.

Ранее Нигматуллин заявил, что найти замену Сёмину будет непросто.

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