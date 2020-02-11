Нигматуллин: найти замену Сёмину будет непросто

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что в случае ухода Юрия Сёмина с поста главного тренера команды клубу нужен будет молодой специалист.

«Найти замену Сёмину, конечно, будет непросто. Вообще любому тренеру в «Локомотиве» всегда непросто, потому что его неизбежно сравнивают с Сёминым. Он пользуется большой любовью, и, для того чтобы добиться успеха, новому специалисту нужно будет как минимум выиграть чемпионство», — заявил Нигматуллин RT.

Также экс-игрок «Локомотива» посоветовал бывшему клубу обратить внимание на молодых отечественных тренеров, приведя в пример наставника «Зенита» Сергея Семака.

«Что касается потенциальной замены, то я не буду называть конкретные фамилии, не буду никого лоббировать, так как я, будучи агентом, тоже связан с некоторыми людьми. Но, на мой взгляд, железнодорожникам нужен молодой российский тренер. Я вообще во всём поддерживаю отечественного производителя, кроме разве что автомобилестроения. Да, с приглашением молодого российского специалиста всегда связан некий риск, но вот «Зенит», например, рискнул с Семаком и не прогадал. К сожалению, команда не играет в еврокубках, но, похоже, станет чемпионом России», — добавил Нигматуллин.

Ранее Нигматуллин признался, что ему не хотелось бы раньше времени отправлять Сёмина на пенсию.