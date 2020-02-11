«Питтсбург» выменял Закера у «Миннесоты»

Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» и «Миннесота Уайлд» провели обмен игроками.

Как сообщает пресс-служба лиги, в результате обмена в «Питтсбург» перешёл форвард Джейсон Закер. За него «Миннесота» получила нападающего Алекса Гальченюка, защитника Калена Эддисона и пик первого раунда драфта-2020.

28-летний Закер был задрафтован «Уайлд» в 2010 году под общим 59-м номером. В его активе 243 (132 + 111) очка в 456 матчах. 25-летний Гальченюк перешёл в «Питтсбург» летом 2019 года в рамках обмена в «Аризона Койотс» Фила Кессела, а 19-летний Эддисон пока не провёл ни одного матча в НХЛ.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров продлил свою результативную серию в НХЛ до 11 матчей.