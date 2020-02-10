Агент Шеховцов рассказал о высокой вероятности перехода Кудряшова в турецкий топ-клуб

Агент Александр Шеховцов заявил, что защитник «Антяльяспора» и сборной России по футболу Фёдор Кудряшов с высокой долей вероятности летом перейдёт в топ-клуб турецкой Суперлиги.

«С вероятностью близкой к 100% через полгода Кудряшов окажется в одном из трёх турецких грандов — «Галатасарае», «Фенербахче» или «Бешикташе», — цитирует Шеховцова «Советский спорт».

По его словам, российский защитник находится на очень хорошем счету в Турции.

Кудряшов в январе перешёл в «Антальяспор» после разрыва контракта с «Сочи». За новый клуб он провёл пять матчей и сделал две результативные передачи.

Ранее покинувший «Зенит» Роберт Мак подписал контракт с турецким «Коньяспором».