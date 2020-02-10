Дабл-дабл Шведа помог «Химкам» одолеть «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

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Баскетболисты подмосковных «Химок» обыграли «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Дабл-дабл Шведа помог «Химкам» одолеть «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
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Встреча прошла в Химках и завершилась со счётом 98:94.

Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Девин Букер, набравший 27 очков. Его партнёр по команде Алексей Швед оформил дабл-дабл из 24 очков и 13 передач. В составе «Нижнего Новгорода» 24 очка в свой актив записал Брендон Браун.

Для «Химок» эта победа стала пятой подряд.

Ранее ЦСКА разгромил «Астану» и одержал третью победу подряд в Единой лиге ВТБ.

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