Дабл-дабл Шведа помог «Химкам» одолеть «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты подмосковных «Химок» обыграли «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в Химках и завершилась со счётом 98:94.

Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Девин Букер, набравший 27 очков. Его партнёр по команде Алексей Швед оформил дабл-дабл из 24 очков и 13 передач. В составе «Нижнего Новгорода» 24 очка в свой актив записал Брендон Браун.

Для «Химок» эта победа стала пятой подряд.

Ранее ЦСКА разгромил «Астану» и одержал третью победу подряд в Единой лиге ВТБ.