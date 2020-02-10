Дьяченко проиграла Саккари в первом круге турнира WTA в Санкт-Петербурге
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Встреча продолжалась 2 часа 40 минут и завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (3:7).
Примечательно, что российская теннисистка сперва выигрывала в третьем сете со счётом 5:2.
Во втором круге Саккари встретится с победительницей матча, в котором француженка Ализе Корне сыграет с латвийкой Еленой Остапенко.
Ранее Карен Хачанов и Андрей Рублёв уступили на старте турнира ATP в Роттердаме в парном разряде.