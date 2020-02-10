Волосожар рассказала, насколько сильно повлияло на неё рождение ребёнка

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Двукратная олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию среди спортивных пар Татьяна Волосожар ответила на вопрос, насколько сильно рождение ребёнка повлияло на её привычный ритм жизни.
Волосожар рассказала, насколько сильно повлияло на неё рождение ребёнка
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

«Перед родами я чуть ли не до последнего дня вела очень активный образ жизни, постоянно приходила вместе с Максом на «Ледниковый период», где он тогда выступал. Когда была уже на восьмом месяце, в Москву на какие-то соревнования приезжал Стефан Ламбьель, и мы с ним вовсю катались в паре», — сказала Волосожар в интервью RT.

По её словам, она довольно быстро восстановилась после родов.

«Хотя набрала за время беременности 11 килограммов. Через три месяца встала на коньки и за месяц привела себя в форму», — добавила Волосожар.

Ранее Волосожар призналась, что долго чувствовала себя ненужным человеком после завершения спортивной карьеры.

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