Волосожар: долго чувствовала себя ненужным никому человеком
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«В определённой степени, но я довольно долго чувствовала себя совершенно не нужным никому человеком и терзалась мыслями о том, что делать дальше. Как Близнецу по гороскопу, мне свойственно долго всё взвешивать, прежде чем принять какое-то решение. Но тогда для этого не было повода», — сказала она в интервью RT.
По словам бывшей фигуристки, она уже не видела себя в спорте, но не понимала, что делать дальше.
«Какие-то финансовые накопления у нас с Максимом на тот момент имелись, но не настолько солидные, чтобы не думать о будущем. Вообще, я бы сказала, что переход из спорта в другую жизнь — это очень хрупкое состояние. Ты вроде бы олимпийский чемпион, но соревнований уже нет, а статус продолжает обязывать. Всё казалось очень сложным», — добавила Волосожар.
Ранее Волосожар объяснила, почему редко даёт интервью.