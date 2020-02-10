Волосожар: долго чувствовала себя ненужным никому человеком

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Двукратная олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию среди спортивных пар Татьяна Волосожар рассказала, насколько тяжело ей давался переход к обычной жизни после завершения спортивной карьеры.
Волосожар: долго чувствовала себя ненужным никому человеком
  • © Yusuke Nakanishi/AFLO
  • globallookpress.com

«В определённой степени, но я довольно долго чувствовала себя совершенно не нужным никому человеком и терзалась мыслями о том, что делать дальше. Как Близнецу по гороскопу, мне свойственно долго всё взвешивать, прежде чем принять какое-то решение. Но тогда для этого не было повода», — сказала она в интервью RT.

По словам бывшей фигуристки, она уже не видела себя в спорте, но не понимала, что делать дальше.

«Какие-то финансовые накопления у нас с Максимом на тот момент имелись, но не настолько солидные, чтобы не думать о будущем. Вообще, я бы сказала, что переход из спорта в другую жизнь — это очень хрупкое состояние. Ты вроде бы олимпийский чемпион, но соревнований уже нет, а статус продолжает обязывать. Всё казалось очень сложным», — добавила Волосожар.

Ранее Волосожар объяснила, почему редко даёт интервью.

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