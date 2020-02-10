Волосожар объяснила, почему редко даёт интервью

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Двукратная олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию среди спортивных пар Татьяна Волосожар объяснила, почему редко даёт интервью, в отличие от своего партнёра и мужа Максима Транькова.
Волосожар объяснила, почему редко даёт интервью
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«Просто с появлением дочки появились другие заботы. Как только Анжелика родилась, почти полностью абстрагировалась от фигурного катания, сосредоточилась на ребёнке. Должна сказать, что мне очень нравится это состояние. Почему тогда всего один ребёнок? Это пока один, но обязательно будут ещё дети», — сказала Волосожар в интервью RT.

При это она подчеркнула, что спорт по-прежнему присутствует в их с Траньковым жизни в виде ледовых шоу.

«Присутствует и азарт, и какие-то цели. Чувствую, что могу продолжать развиваться как фигуристка и артистка», — добавила Волосожар.

Ранее Марина Зуева охарактеризовала тренерские качества Транькова.

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