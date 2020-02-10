В «Рубине» выразили надежду вернуться на «Казань Арену» весной 2020 года

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Казанский «Рубин» может вернуться на стадион «Казань Арена» до окончания текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
В «Рубине» выразили надежду вернуться на «Казань Арену» весной 2020 года
  • РИА Новости

«Рубин» рассматривает возможность возвращения на «Казань Арену» весной. Но пока никакой конкретики нет. Весну мы точно начинаем на стадионе «Центральный», — приводит слова пресс-службы клуба ТАСС.

Летом на «Казань Арене» проходили церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills, после которого на арене потребовалась замена газона. По этой причине клуб был вынужден вернуться на стадион «Центральный».

Ранее Слуцкий заявил, что люди, которые настроены негативно, будут говорить, что в «Рубине» только развлекаются.

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