Слуцкий: люди, которые настроены негативно, будут говорить, что в «Рубине» только развлекаются

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказал мнение о работе клуба в соцсетях и о реакции болельщиков на публикации.

«Понятно, что когда ты выкладываешь видео в социальные сети, то оно должно быть интересным для людей. Поэтому никто не выкладывает видео о том, что мы в среднем пробежали по 110 км на первом сборе, что мы проделали огромную беговую и скоростную работу. И естественно, люди, которые настроены негативно, будут говорить, что в «Рубине» только развлекаются: играют в шарах, дуют и поют песни. Но есть и те, кто понимает, что просто вряд ли будет интересно, когда мы будем выкладывать какую-то объёмную работу наших тренировок», — приводит слова Слуцкого «Бизнес Online».

Он отметил, что его мало беспокоит реакция в соцсетях на публикации пресс-службы клуба.

«В «Рубине» много новичков, новый главный тренер, и внутренняя атмосфера в такой молодой команде крайне важна. Вещи, которые мы делаем как на футбольном поле, так и за его пределами, имеют значение. Понятно, что работа в поле гораздо важнее, но тем не менее для становления команды важны и такие мероприятия. А реакция — это мало волнующий меня фактор», — добавил специалист.

48-летний тренер после ухода из ЦСКА и сборной России в 2016 году работал в Англии и Нидерландах. В английском «Халл Сити» он провёл полгода — с июня по декабрь 2017 года. Под его руководством команда, игравшая в Чемпионшипе, одержала четыре победы в 21 матче при десяти поражениях. С лета 2018-го по ноябрь 2019-го Слуцкий возглавлял «Витесс», который завершил сезон-2018/19 на пятом месте в Эредивизи. В общей сложности команда из Арнема при Слуцком выиграла 26 матчей из 61 про 20 поражениях.

Ранее Слуцкий заявил, что информация о переговорах с Кокориным не соответствует действительности.