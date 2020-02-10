В Подмосковье прошёл областной чемпионат по сноукайтингу
- РИА Новости
Как сообщает телеканал «360», в Солнечногорск съехались спортсмены со всего региона.
За время гонок участники проехали с кайтом около 50 км.
Дистанцию проходили на длинных или коротких лыжах, а также на сноуборде.
Победителей наградили кубками, грамотами и медалями. Они примут участие в международном чемпионате, который пройдёт в Тольятти с 26 февраля по 2 марта.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Ленинградской области завершился первый этап Кубка мира по бахам «Россия — Северный лес».