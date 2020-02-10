В Подмосковье прошёл областной чемпионат по сноукайтингу

Короткая ссылка
На озере Сенеж под Солнечногорском прошёл открытый чемпионат Подмосковья по сноукайтингу.
В Подмосковье прошёл областной чемпионат по сноукайтингу
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «360», в Солнечногорск съехались спортсмены со всего региона.

За время гонок участники проехали с кайтом около 50 км.

Дистанцию проходили на длинных или коротких лыжах, а также на сноуборде.

Победителей наградили кубками, грамотами и медалями. Они примут участие в международном чемпионате, который пройдёт в Тольятти с 26 февраля по 2 марта.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Ленинградской области завершился первый этап Кубка мира по бахам «Россия — Северный лес».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить