В Подмосковье прошёл областной чемпионат по сноукайтингу

На озере Сенеж под Солнечногорском прошёл открытый чемпионат Подмосковья по сноукайтингу.

Как сообщает телеканал «360», в Солнечногорск съехались спортсмены со всего региона.

За время гонок участники проехали с кайтом около 50 км.

Дистанцию проходили на длинных или коротких лыжах, а также на сноуборде.

Победителей наградили кубками, грамотами и медалями. Они примут участие в международном чемпионате, который пройдёт в Тольятти с 26 февраля по 2 марта.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Ленинградской области завершился первый этап Кубка мира по бахам «Россия — Северный лес».