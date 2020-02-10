В Ленобласти прошёл первый этап Кубка мира по бахам

В Ленинградской области завершился первый этап Кубка мира по бахам «Россия — Северный лес».

Как сообщает Пятый канал, абсолютную победу в гонке по пересечённой местности на внедорожниках и грузовиках одержали российские спортсмены.

Ралли прошли на территории спортивного комплекса «Игора Драйв».

За день до начала официальных соревнований состоялась квалификация, победителем которой стал обладатель Кубка мира и чемпион России по ралли-рейдам Владимир Васильев.

Вместе со штурманом Виталием Евтеховым он стал лучшим и в основной гонке, обогнав конкурентов на четыре минуты.

«Есть идея сделать Ленинградскую область столицей России по автомотоспорту, и «Игора Драйв» в полной мере способствует этой задаче, потому что здесь есть всё для этого», — заявил вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров.

Всего в соревнованиях принимали участие 40 команд из 11 стран.