В Ленобласти прошёл первый этап Кубка мира по бахам

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В Ленинградской области завершился первый этап Кубка мира по бахам «Россия — Северный лес».
В Ленобласти прошёл первый этап Кубка мира по бахам
  • ©bajarussia.com

Как сообщает Пятый канал, абсолютную победу в гонке по пересечённой местности на внедорожниках и грузовиках одержали российские спортсмены.

Ралли прошли на территории спортивного комплекса «Игора Драйв».

За день до начала официальных соревнований состоялась квалификация, победителем которой стал обладатель Кубка мира и чемпион России по ралли-рейдам Владимир Васильев.

Вместе со штурманом Виталием Евтеховым он стал лучшим и в основной гонке, обогнав конкурентов на четыре минуты.

«Есть идея сделать Ленинградскую область столицей России по автомотоспорту, и «Игора Драйв» в полной мере способствует этой задаче, потому что здесь есть всё для этого», — заявил вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров.

Всего в соревнованиях принимали участие 40 команд из 11 стран.

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