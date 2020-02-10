ПСЖ обыграл «Лион» в матче 24-го тура Лиги 1

В домашнем поединке 24-го тура французской Лиги 1 ПСЖ одержал победу над «Лионом».

Матч, проходивший на стадионе «Парк де Пренс», завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

У ПСЖ забили Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани. Ещё один мяч в свои ворота забил Фернандо Маркал. В чужие ворота у «Лиона» забивали Мартин Терье и Мусса Дембеле.

ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, опережая ближайшего преследователя на 12 очков. «Лион» занимает девятую строчку.

Ранее сообщалось, что в последний день трансферного окна Кавани отказался переходить в «Барселону».