Гол и передача Ибрагимовича не спасли «Милан» от поражения в дерби с «Интером»

В матче 23-го тура чемпионата Италии среди команд Серии А «Интер» одержал победу над «Миланом».

Поединок, проходивший на стадионе «Сан-Сиро», завершился победой «Интера» со счётом 4:2.

В первом тайме забивали футболисты «Милана» Анте Ребич и Златан Ибрагимович. Во второй половине встречи отличились Марсело Брозович, Матиас Весино, Стефан де Врей и Ромелу Лукаку.

«Интер» делит первое место в турнирной таблице серии А с «Ювентусом». «Милан» располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что Роналду установил два рекорда результативности в проигранном матче «Ювентуса».