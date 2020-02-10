Гол и передача Ибрагимовича не спасли «Милан» от поражения в дерби с «Интером»

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В матче 23-го тура чемпионата Италии среди команд Серии А «Интер» одержал победу над «Миланом».

Поединок, проходивший на стадионе «Сан-Сиро», завершился победой «Интера» со счётом 4:2.

В первом тайме забивали футболисты «Милана» Анте Ребич и Златан Ибрагимович. Во второй половине встречи отличились Марсело Брозович, Матиас Весино, Стефан де Врей и Ромелу Лукаку.

«Интер» делит первое место в турнирной таблице серии А с «Ювентусом». «Милан» располагается на восьмой строчке. 

Ранее сообщалось, что Роналду установил два рекорда результативности в проигранном матче «Ювентуса».

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