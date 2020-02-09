Роналду установил два рекорда результативности в проигранном матче «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обновил несколько рекордов в проигранном выездном матче с «Вероной» (1:2).

Во-первых, португалец забил за туринцев в десятой встрече кряду, став первым игроком команды со столь продолжительной результативной серией. Ранее лучший показатель был у француза Давида Трезеге, который отличился за «Юве» в девяти встречах.

Гол в ворота «Вероны» стал для Роналду 20-м в текущем сезоне Серии А. Таким образом, ветеран забивает не менее 20 голов в национальных чемпионатах различных стран уже 11-й год подряд.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» победил «Гранаду» в чемпионате Испании.