Ласицкене считает, что рабочая группа ОКР должна функционировать и после выборов ВФЛА

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выразила мнение, что российские легкоатлеты смогут попасть на Олимпийские игры лишь в том случае, если их продолжит курировать рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР).

«Хочется, чтобы всё как можно быстрее разрешилось. Оптимизм и надежда — это главные слова последних четырёх лет. Деваться уже некуда, так что надеемся на лучшее. Есть смысл, чтобы группа ОКР работала до осени, когда пройдёт следующая выборная конференция. Чтобы люди из команды господина Шляхтина, которые хотят продолжать работать, осознали, что они, к сожалению, не помогают, а лишь ухудшают ситуацию. Я считаю, что имеет смысл, чтобы нас курировали, чтобы у нас был шанс попасть на Олимпиаду. У группы ОКР есть обязательства и желание помочь нам, потому я сомневаюсь в целесообразности проведения выборов», — цитирует Ласицкене РИА Новости.

Ближайшая отчётно-выборная конференция ВФЛА должна пройти 28 февраля. На ней должен быть избран новый глава организации.

Ранее сообщалось, что Сидорова победила в прыжках с шестом на «Русской зиме».