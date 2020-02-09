Дзюба заявил, что договорился о продлении контракта с «Зенитом»

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, что достиг договорённости о продлении контракта с клубом.
Дзюба заявил, что договорился о продлении контракта с «Зенитом»

    «Мы давно уже обо всём договорились. Раз не получается никуда уехать… Китай — нет, Турция не лучше, чем Россия. Хотелось в Англию, но не сложилось. Значит, моя земля — Россия. По моим ощущениям, значит, я должен быть здесь. Здесь есть ещё много вещей, которые нужно сделать: повторить чемпионство, выиграть Кубок, подготовиться в сборной», — приводит слова Дзюбы «Чемпионат» со ссылкой на эфир «Россия 24».

    31-летний форвард выступает за «Зенит» с 2015 года. В разное время он играл за тульский «Арсенал», московский «Спартак», «Ростов» и «Томь».

    Ранее Дзюба подтвердил, что им интересовался «Тоттенхэм».


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