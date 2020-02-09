Теннисист Медведев заявил о желании стать кумиром для других

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Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал о своём пути к успеху и признался, что у него нет кумиров.
Теннисист Медведев заявил о желании стать кумиром для других
  • © Schreyer via www.imago-images.de/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«С прошлого сезона понимаю, что могу на равных бороться с любым теннисистом в мире. Готов обыграть каждого, если нахожусь в хорошей физической форме», — цитирует Медведева AD.

По его словам, он начал считать себя более классным игроком, а одним из факторов его успеха является поддержка семьи. 

«К тому же у меня нет кумиров. Скорее я сам хочу стать таковым для других. Да, в детстве меня вдохновлял Марат Сафин, но я всегда хотел достичь чего-то своим путём, быть собой», — добавил Медведев.

Ранее другой российский теннисист Карен Хачанов заявил, что ему хотелось бы первым из молодого поколения выиграть турнир Большого шлема.

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