Теннисист Медведев заявил о желании стать кумиром для других
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«С прошлого сезона понимаю, что могу на равных бороться с любым теннисистом в мире. Готов обыграть каждого, если нахожусь в хорошей физической форме», — цитирует Медведева AD.
По его словам, он начал считать себя более классным игроком, а одним из факторов его успеха является поддержка семьи.
«К тому же у меня нет кумиров. Скорее я сам хочу стать таковым для других. Да, в детстве меня вдохновлял Марат Сафин, но я всегда хотел достичь чего-то своим путём, быть собой», — добавил Медведев.
Ранее другой российский теннисист Карен Хачанов заявил, что ему хотелось бы первым из молодого поколения выиграть турнир Большого шлема.