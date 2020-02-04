Хачанов: хотелось бы первым из молодого поколения выиграть турнир Большого шлема
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«Вопрос в том, когда молодёжь сумеет сдвинуть легенд с вершины. Сложно предсказать, когда это произойдёт. Мне хотелось бы первым из молодого поколения выиграть трофей на турнире Большого шлема. Молодёжь сейчас играет на очень высоком уровне, и это вызывает уважение. Мы все примерно равны. Сложно сказать, кто первым сумеет совершить прорыв. По ощущениям я нахожусь не так далеко от вершины. Дело в настрое и вере в себя. Думаю, мне скоро удастся выйти на топ-уровень», — приводит слова Хачанова Gulf News.
В рейтинге АТР россиянин занимает 17-е место.
Ранее теннисист Хачанов рассказал, почему женился в 19 лет.