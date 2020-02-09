Японский фигурист Ханю впервые в карьере выиграл Турнир четырёх континентов

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Японец Юдзуру Ханю завоевал золото на Турнире четырёх континентов по фигурному катанию в южнокорейском Сеуле.
Японский фигурист Ханю впервые в карьере выиграл Турнир четырёх континентов
  • Reuters

По сумме короткой и произвольной программ он набрал 299,42 балла.

Вторым стал американец Джейсон Браун (274,82), а тройку лучших замкнул ещё один представитель Японии Юма Кагияма (270,61).

Таким образом, двукратный олимпийский чемпион впервые в карьере смог стать победителем Турнира четырёх континентов. До этого он завоёвывал только серебро на этих соревнованиях (2011, 2013, 2017).

Ранее японская фигуристка Рика Кихира второй год подряд выиграла Турнир четырёх континентов.

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