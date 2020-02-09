Российский шпажист Бида завоевал серебро на этапе КМ по фехтованию в Ванкувере
Россиянин Сергей Бида занял второе место в индивидуальных соревнованиях шпажистов на этапе Кубка мира по фехтованию в канадском Ванкувере.
- globallookpress.com
- © Tadashi Miyamoto/AFLO
В финале российский спортсмен уступил Басу Вервейлену из Нидерландов — 9:15.
Третье место разделили венесуэлец Рубен Лимардо и украинец Богдан Никишин.
Ранее рапиристки сборной России победили на этапе КМ по фехтованию в Катовице.
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